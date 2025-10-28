بازار برق بورس انرژی ایران در پنجمین روز آبان میزبان دادوستد ۳۸۴ میلیون و ۷۵۳ هزار کیلووات ساعت برق بود، دادوستد برق در این روز به ثبت مجوع ارزشی معادل ۵۶۶ میلیارد ریال انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: بازار مشتقه برق در روز گذشته میزبان فروش ۳۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف ایران بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۵۳۸ میلیارد انجامید.

همچنین در این روز ۵۵۲ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد و این فروش نیز مجموع ارزشی معادل ۲۸ میلیارد ریال را رقم زد.