هوای کلانشهر مشهددر ۶ آبان‌ماه، برای بیست و دومین روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، منشا آلودگی که در روز‌های ابتدایی بیشتر گرد و غبار معلق در هوا بود در دو روز گذشته جای خود را به گاز‌های آلاینده و ترکیبات شیمیایی ناشی از پایداری جوی داد، اما امروز دوباره گرد و غبار به آسمان شهر مشهد برگشته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۴۱نشانگر شرایط «ناسالم» هوا و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۲۸ گویای شرایط «ناسالم» و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای ۹ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم و آلوده» برای تمامی افراد قرار دارد، اضافه کرد: در ۱۴ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش نیز کیفیت هوا در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس قرار دارد.

وی با اشاره به صدور هشدار برای رعایت اصول خودمراقبتی توسط شهروندان مشهد در شرایط آلودگی هوا، تاکید کرد: مردم باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی گرفته و بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.