دبیر هیات شمشیربازی استان یزد: بهنام بیک و محمدعلی خاکزار در بخش آقایان و سحر پورطحان در بخش بانوان همگی در اسلحه اپه به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسعود فتوحی افزود: اردوی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه اپه به تفکیک مردان و زنان از سیزدهم تا بیست‌ویکم آبان ۱۴۰۴ در آکادمی المپیک در تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: اردوی تیم ملی شمشیربازی در ۲ بخش مردان و زنان در مجموع با حضور هشت ورزشکار از سراسر کشور برگزار می‌شود.

دبیر هیات شمشیربازی استان یزد، ادامه داد: یزد با داشتن شماری از ملی‌پوشان، قطب شمشیربازی ایران محسوب می‌شود و برای توسعه این رشته، موضوع استعدادیابی و جذب نونهالان و نوجوانان در اولویت است.

فتوحی به تعامل خوب آموزش و پرورش با هیات شمشیربازی استان یزد برای معرفی و توسعه این رشته در بین دانش‌آموزان اشاره کرد که سالیانه در همه مناطق ادامه دارد.

هم‌اکنون حدود یک هزار نفر در رشته شمشیربازی در استان یزد فعالیت دارند و ۲۰ نفر از شمشیربازان یزدی عضو تیم‌های ملی هستند.