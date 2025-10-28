پخش زنده
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: فعالیت سامانه جدید، اعطای تسهیلات اشتغال و کارآفرینی جوانان را آسان میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اعظم کریمی مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: سامانه تسهیلات اشتغالزایی جوانان با هدف تسهیل فرآیند ثبت، بررسی و اعطای تسهیلات به طرحهای کارآفرینی و اشتغال جوانان سراسر کشور راه اندازی شد.
به گفته وی هدف از ایجاد این سامانه در راستای اجرای سیاستهای دولت وفاق برای حمایت هدفمند از اشتغال جوانان، افزایش شفافیت در فرآیند اعطای تسهیلات و تسریع در بررسی طرحهای کارآفرینی است.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: این سامانه در پنجره واحد وزارت ورزش و جوانان به نشانی sso.msy.gov.ir راهاندازی شده است و متقاضیان میتوانند طرحهای خود را ثبت و وضعیت بررسی آن را بهصورت برخط پیگیری کنند.
کریمی ادامه داد: در مرحله نخست، طرحهای اشتغالزایی معرفیشده از سوی جوانان، بنگاههای اقتصادی، شرکتهای دانش بنیان، سمنها، تعاونیها و کارآفرینان در این سامانه بارگذاری میشود و پس از ارزیابی کارشناسی، واجدان شرایط به بانک عامل معرفی خواهند شد.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان با تأکید بر اهمیت توسعه اشتغال پایدار گفت: با راهاندازی این سامانه، تلاش میکنیم دسترسی جوانان به فرصتهای حمایتی عادلانهتر و شفافتر شود و گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه اشتغال جوانان برداشته شود.
این سامانه توسط مرکز فناوری اطلاعات وزارت ورزش و جوانان طراحی و راه اندازی شده و برای متقاضیان فعال است.