به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امیرمحمد حاتمیان در وزن ۶۰ کیلوگرم MMA در قالب تیم ملی در رقابت های قهرمانی جوانان آسیا در بحرین حضور داشت و توانست با شکست حریف فیلیپینی طلای این وزن را برای کشورمان به ارمغان آورد.

این فایتر کرمانشاهی با ارائه این عملکرد درخشان و شکست حریف فیلیپینی خود در دیدار فینال، دومین مدال طلای ارزشمند را برای تیم ملی ایران به ارمغان آورد

امیر محمد حاتمیان مدال طلای خودرو‌های تقدیم رهبر معظم انقلاب کرد.

هنر‌های رزمی ترکیبی یا همان‌ام‌ام‌ای (MMA) مخلوطی از چند رشته ورزشی رزمی است که به ورزشکار این اجازه را می‌دهد تا در چارچوب قوانینی خاص و با استفاده از تکنیک‌های خاصی از چند سبک مختلف رزمی از جمله بوکس، جودو، موی تای و جوجیتسو برزیلی به حریف خود غلبه کند.

