به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی شرایط جوی طی دو روز آینده نسبتا پایدار و یکنواخت خواهد بود.

زارعی افزود:آسمان استان صاف و آفتابی پیش بینی می‌شود و در این مدت به لحاظ دمایی در غالب نقاط استان تغییر محسوسی نخواهیم داشت.

وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۶ درجه خنک‌ترین و بندان با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان گزارش شدند نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۹ و ۲۷ درجه ثبت شده است.