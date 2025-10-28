پخش زنده
کارشناس هواشناسی برای دو روز آینده جوی پایدار و یکنواخت در خراسان جنوبی پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی شرایط جوی طی دو روز آینده نسبتا پایدار و یکنواخت خواهد بود.
زارعی افزود:آسمان استان صاف و آفتابی پیش بینی میشود و در این مدت به لحاظ دمایی در غالب نقاط استان تغییر محسوسی نخواهیم داشت.
وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۶ درجه خنکترین و بندان با بیشینه دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان گزارش شدند نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۹ و ۲۷ درجه ثبت شده است.