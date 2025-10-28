پخش زنده
سخنگوی آبفا گفت: ذخایر سدها زیر نیم میلیمتر و بارندگی هم کمتر از یک میلی متر بوده و پاییز تهران خشکتر از تابستان است. فقط با چاره اندیشی و درست مصرف کردن میتوان از این بحران عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بهنام بخشی سخنگوی آبفا در برنامه سلام خبرنگار گفت: امروز _ششم آبان_ بارندگیها از آغاز سال آبی جاری کمتر از یک میلیمتر است و سال قبل، همین موقع بیش از ۲۰ میلی متر بود.
سخنگوی آبفا گفت: ۵ سال تجربه خشکسالی داشتیم، اما مهرماه سال گذشته از امسال بیشتر باران داشتیم و این ضرورت درست مصرف کردن را میرساند.
وی ادامه داد: آب تولید شدنی نیست، فقط تامین شدنی است که با بارش رحمت الهی اتفاق میافتد. امسال خوش مصرفها افزایش پیدا کردند و بدمصرفها رفتار خود را تعدیل کردند. قطع موقت آب پر مصرفها و قدردانی از خوش مصرفها در دستور کار ابفا قرار دارد.
بخشی گفت: نصب کاهنده حداقل ۳۰ درصد مصرف اب را کاهش میدهد. افراد میتوانند با تماس ۱۲۲ نصب کاهنده را درخواست دهند و طی ۱۰ ماه هزینه آن را به صورت قسطی بدهند.
وی افزود: بیشترین مصرف آب در استحمام است و برخی با مصرف مسرفانه خود نه منصفانه، حمام را با بازکردن شیر آب داغ، گرم میکنند و یا اینکه برخی اماکن تجاری هنوز کولرهای خود را روشن نگه میدارند.