به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های ووشو ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض پایتخت عربستان‌سعودی از ۲۳ آبان با مراسم وزن‌کشی ساندا آغاز می شود و تا ۲۵ آبان ادامه دارد.

فدراسیون جهانی ووشو (IWUF) ۲ نماینده از ایران را برای حضور در کادر داوری و برگزاری این رقابت‌ها انتخاب کرده است.

محمد پورغلامی‌نژاد، عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو به‌عنوان عضو هیئت ژوری رقابت‌های ووشو بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و یلدا حاجی‌قهرمانی، داور درجه A بین‌المللی کشورمان نیز به‌عنوان داور این دوره از مسابقات انتخاب شده‌اند.

تیم ملی ووشو کشورمان نیز با ۳ نماینده در ساندا آقایان و ۳ نماینده در ساندا بانوان در این دوره از بازی‌ها حضور خواهد داشت.