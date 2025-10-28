پخش زنده
۲ نماینده ایرانی در کادر داوری و برگزاری رقابتهای ووشو بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض حضور خواهند داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای ووشو ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض پایتخت عربستانسعودی از ۲۳ آبان با مراسم وزنکشی ساندا آغاز می شود و تا ۲۵ آبان ادامه دارد.
فدراسیون جهانی ووشو (IWUF) ۲ نماینده از ایران را برای حضور در کادر داوری و برگزاری این رقابتها انتخاب کرده است.
محمد پورغلامینژاد، عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو بهعنوان عضو هیئت ژوری رقابتهای ووشو بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و یلدا حاجیقهرمانی، داور درجه A بینالمللی کشورمان نیز بهعنوان داور این دوره از مسابقات انتخاب شدهاند.
تیم ملی ووشو کشورمان نیز با ۳ نماینده در ساندا آقایان و ۳ نماینده در ساندا بانوان در این دوره از بازیها حضور خواهد داشت.