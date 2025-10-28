پخش زنده
رئیس ایرانداک از راهاندازی سامانهای خبر داد که با هدف معرفی کیفیت آموزش عالی و ظرفیت دانشگاههای ایران به مخاطبان بینالمللی تا پایان پاییز رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسنزاده، رئیس ایرانداک در پاسخ به این سوال که ایرانداک برای بهتر دیده شدن سایت دانشگاه ها در سطح بین المللی چه اقداماتی انجام داده است، بیان کرد: محدودیت های بین المللی روی سایت دانشگاه ها با دامنه آی آر تاثیرگذار است.
وی افزود: اما در سطح بین المللی فرق نمی کند که شما در کدام کشور هستید، دامنههای بومی و دامنههای ملی نسبت به دامنههای عمومی کمتر دیده میشوند و مانی که جستجو میکنید دات کام را بیشتر میشناسید تا دامنه دیگر.
رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: البته تحریم ها باعث می شود که در برخی مناطق جغرافیایی محدودیت هایی در نظر گرفته شود و همچنین در پروکسیهایی که گذاشته شده است این دامنه جزو دامنههایی باشد که اجازه ورود به آن صادر نشده باشد یا ایمن تشخیص داده نشود.
حسنزاده یادآورشد: در مواقعی هم ممکن است بر حسب امنیت تصمیم گرفته باشیم که دامنههای آی آر از بیرون قابل دسترس نباشد که این کار، موضوعی نیست که مشخصاً به تحریم ارتباط داشته باشد و امنیت و ایمنی مدنظر باشد.
وی بیان داشت: دانشگاه ها از آنجا که دولتی هستند و باید دامنه ملی داشته باشند عمدتاً در این محدودیتها گیر میکنند و از بیرون قابل دسترس نیستند بنابراین ما تلاش کردیم پیشنهادی را عملیاتی کنیم که در قالب دامنه دات کام یا شبیه آن اطلاع رسانی رؤیت پذیر باشد و معرفی دانشگاهها برای کسانی که خارج از مرزهای جغرافیایی ما هستند تسهیل شود به همین دلیل سامانه جدیدی توسط پژوهشگاه ایرانداک آماده شده است.
سهولت رویتپذیری دانشگاهها برای دانشجویان خارجی
رئیس پژوهشگاه ایرانداک با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی در نظام آموزش عالی جذب شود، افزود: زمانی که صحبت از دانشجوی خارجی است به این معنا است که افراد باید از خارج از ایران سایت دانشگاههای کشورمان را بررسی کند بنابراین رویت پذیری نظام دانشگاهی باید به گونهای باشد که اگر کسی در هر کجای جهان علاقه مند به تحصیل در دانشگاه های ایران است با جستجو بتواند نخستین دانشگاههای کشورمان را پیدا کند.
حسنزاده اضافه کرد: دانشگاههایی که در رتبههای برتر قرار میگیرند با این سامانه بیشتر دیده میشوند همچنین حضور دانشگاهها در خارج از کشور برای برگزاری نمایشگاهها و جلسات بسیار کاربردی است.
وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم که کیفیت نظام آموزش عالی و دانشگاهها نیز همچون رخدادهایی مثل مقاله، کتاب، فناوری و اختراعات دانشآموختگان دیده شود و در سطح جهانی شهرت پیدا کنند. تلاش ما با ایجاد این سامانه به معرفی، جهانیسازی و ترویج نظام علم فناوری و نوآوری با کیفیت کمک می کند.
معرفی نظام آموزش عالی در سطوح بینالمللی به همت سامانه ایرانداک
رئیس پژوهشگاه ایرانداک با بیان اینکه نظام آموزش عالی ما کیفیت بسیاری دارد، گفت: اما در این میان نیاز است این کیفیت به درستی معرفی شود. هم اکنون سامانه به چهار زبان بین المللی انگلیسی، اسپانیایی، چینی و عربی آماده است ولی باید دانشگاهها همکاری کرده و محتوای مناسب را در آن بارگزاری کنند.
حسنزاده تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان پاییز سامانه ایرانداک آماده سرویس دهی باشد و دانشگاه ها می توانند تمام امکانات، اساتید برجسته، فضای آزمایشگاهی و خوابگاه و سایر موارد را بارگزاری کرده و معرفی کنند.