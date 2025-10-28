با حضور فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا، از ایثار و استقامت خانواده روحانی شهید حجت الاسلام علیرضا ولی زاده در باروق تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار گشتاسبی فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا شمال غرب استان و حجت‌الاسلام والمسلمین جلیلی مسئول دفتر ولی فقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا با خانواده معظم روحانی شهید حجت الاسلام علیرضا ولی زاده در روستای چالخاماز از توابع شهرستان باروق دیدار و از صبر و ایثار آنها تجلیل کردند.

طلبه علیرضا ولیزاده روحانی اهل روستای چالخاماز شهرستان باروق آذربایجان غربی بود که دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۴۰۴ در منطقه سروآباد کردستان در حمله عناصر ضد انقلاب به شهادت رسید.