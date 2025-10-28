سیستان و بلوچستان با دارا بودن ۷۵ هزار هکتار سطح زیر کشت نخل، معادل ۶۲ درصد از سطح محصولات باغی استان، نقش مهمی در تولید خرما در کشور ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان، گفت: در سیستان و بلوچستان بیش‌از ۱۰۰ رقم خرما کشت می‌شود که از میان آنها ارقام مضافتی، ربی، ابو، شکری، برنی و هلیله از اهمیت بالایی برخوردارند.

سعید نارویی، افزود: برداشت زودرس‌ترین خرما‌ها از اواسط خردادماه آغاز و دیررس‌ترین رقم ماکیلی در اواسط آبان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: خرما به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی سیستان و بلوچستان، نقش کلیدی در اقتصاد و تأمین معیشت خانوار‌های این منطقه دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان، تصریح کرد: کشت خرما در سیستان و بلوچستان اشتغال بیش‌از ۳۵ هزار نفر را فراهم کرده و گردش مالی سال گذشته در بخش خرما به بیش‌از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.