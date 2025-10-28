تقدیر از بانیان و اساتید بیتالزهراهای کهگیلویه و بویراحمد
در آئینی از ۸۰ نفر از بانیان و اساتید بیتالزهراهای کهگیلویه و بویراحمد تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور بانیان و اساتید بیتالزهراهای استان در گردهمایی رویداد تحت عنوان مهر و مهد در یاسوج برگزار شد. در این مراسم که به به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، در رویدادی با عنوان مهر و مهد از بانیان و اساتید بیتالزهراهای استان تقدیر شد. دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گفت: این گردهمایی با حضور بانیان و اساتید ۸۰ بیتالزهرای فعال در استان برگزار شد و ضمن تقدیر از فعالان این عرصه، همافزایی و هماندیشی درباره فعالیتهای آتی انجام گرفت. ستار هدایتخواه افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۴۰۰ بانو در ۸۰ بیتالزهرای استان مشارکت میکنند که در هر یک از این مراکز حداقل ۳۰ بانو حضور دارند. هدایتخواه با بیان اینکه این طرح مورد تأیید ویژه مقام معظم رهبری قرار گرفته است، اضافه کرد: در طرح بیتالزهراها، بانوان فعال فرهنگی در منازل خود جلسات هفتگی با محوریت فعالیتهای فرهنگی تشکیل میدهند و همسایگان را به این جلسات دعوت میکنند. وی ادامه داد: مربیان بانو در این جلسات حضور یافته و آموزشهای سبک زندگی رضوی و اسلامی از جمله همسرداری، فرزندپروری و مشاوره رایگان ارائه و همچنین رفع نیازهای اهالی محل و خدمات اجتماعی در دستور کار این مراکز قرار میگیرد. دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان اضافه کرد: این تجربه فرهنگی علاوه بر استان ما، در تعدادی از استانهای دیگر کشور نیز اجرا شده است.