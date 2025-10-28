تخریب بنای غیرمجاز در منطقه حفاظت‌ شده شهرستان فومن تخریب بنای غیرمجاز در منطقه حفاظت‌ شده شهرستان فومن تخریب بنای غیرمجاز در منطقه حفاظت‌ شده شهرستان فومن تخریب بنای غیرمجاز در منطقه حفاظت‌ شده شهرستان فومن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ابوذر قریب‌زاده گفت: بنایی که به صورت غیرمجاز در منطقه ییلاقی حفاظت شده مته خانی قلعه رودخان فومن ساخته شده بود، با همکاری یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فومن، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، تخریب و زمین تصرف شده آزاد شد.

وی با تأکید بر غیرقانونی بودن هرگونه تصرف، ساخت و ساز و تغییر کاربری در مناطق حفاظت‌شده، افزود: با متخلفان طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.