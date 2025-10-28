پخش زنده
دادستان مرکز مازندران با اشاره به مغایرت سگگردانی در اماکن عمومی با شئونات اجتماعی، از نظارت جدی نهادهای قضایی و فرهنگی بر این پدیده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در جلسهای با موضوع «پیشگیری از مفاسد اخلاقی و کنترل آسیبهای اجتماعی» با حضور مسئولان ارشد فرهنگی، انتظامی و اجرایی استان، بر لزوم همافزایی نهادهای مختلف برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به پدیدههایی مانند سگگردانی و عدم رعایت پوشش اسلامی در اماکن عمومی گفت: این موارد از مصادیق هنجارشکنی اجتماعی است و دستگاه قضایی با همراهی پلیس و نهادهای فرهنگی بر اجرای قوانین مربوطه نظارت جدی دارد.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه مقابله با ناهنجاریها نباید صرفاً امنیتی باشد، تصریح کرد: باید از ظرفیت هنرمندان، ورزشکاران و چهرههای مؤثر برای الگوسازی فرهنگی استفاده کرد.
عالیشاه بر لزوم ایجاد بسترهای فرهنگی ارزان و در دسترس برای جوانان تأکید کرد و افزود: برگزاری ورزشهای همگانی، نرمشهای صبحگاهی و اختصاص فضاهای بوستانها به بانوان با رعایت شئونات شرعی، میتواند الگویی سالم از نشاط جمعی ارائه دهد.
وی در پایان گفت: برخورد قاطع با ناهنجاریها در کنار تقویت آموزش و فرهنگسازی، مسیر اصلی حفظ سلامت اخلاقی جامعه است.