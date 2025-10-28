به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته ششم لیگ برتر بسکتبال تیم پالایش نفت آبادان در گرگان به مصاف شهرداری این شهر رفت که در پایان با نتیجه ۷۲ بر ۶۹ مغلوب میزبان خود شد.

در کواتر اول تیم پالایش نفت آبادان با نتیجه ۱۲ بر ۹ از حریف خود پیشی گرفت و در کوارتر دوم، تیم شهرداری گرگان نبض بازی را در اختیار گرفتند و با نتیجه ۳۰ بر ۱۶ به برتری دست یافتند.

کوارتر سوم با رقابت پایاپای ۲ تیم در جریان بود و در نهایت سهم بازیکنان گرگان ۱۹ و آبادانی‌ها ۱۷ امتیاز بود، اما در مجموع سه کوارتر شهرداری گرگان ۵۸ بر ۴۵ کار را به سود خود به پایان رساند.

در کوارتر چهارم و پایانی بازیکنان آبادان با نتیجه ۱۴ به ۲۴ به سود خود به پایان رساندند تا در مجموع ۷۲ بر ۶۹ شهرداری پیروز این مسابقه باشد.

تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان هم اکنون با ۸ امتیاز در مکان هفتم لیگ برتر قرار دارد.