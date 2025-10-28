رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور در میبد: ایران در تولید هسته‌های اولیه بذر گندم به خودکفایی کامل دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد زمانیان در نشست تخصصی «گندم، آرد و نان» در میبد اظهار کرد: بذر گندم در کشور به‌صورت صددرصد داخلی تولید می‌شود و مراحل مختلف آن از پرورشی یک و دو در مراکز تحقیقاتی تا پرورشی سه و بذر مادری و گواهی‌شده، با مشارکت بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

وی افزود: این مؤسسه به‌عنوان خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور، بر روی ۳۵ محصول زراعی که ۸۵ درصد از سبد غذایی و انرژی مردم را تشکیل می‌دهند، تحقیق می‌کند که گندم مهم‌ترین آنهاست.

زمانیان با اشاره به معرفی ۱۴۶ رقم گندم آبی توسط این مؤسسه، گفت: این ارقام متناسب با چهار اقلیم کشور شامل گرم و خشک جنوب، گرم و مرطوب شمال، معتدل و سرد معرفی شده‌اند.

به گفته وی، از میان این ارقام، شش رقم به شرایط شوری و ۱۴ رقم به خشکی اختصاص دارند که می‌توانند در استان یزد و مناطق مشابه عملکرد مطلوبی داشته باشند.

رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور خاطرنشان کرد: از جمله دستاورد‌های مهم این مؤسسه، افزایش کیفیت و میزان گلوتن در گونه‌های گندم است که نقش مؤثری در بهبود کیفیت نان و فرآورده‌های نانوایی دارد.

زمانیان با بیان اینکه سالانه حدود سه‌هزار نمونه گندم در سراسر کشور تولید، نمونه‌برداری و تحلیل می‌شود، گفت: نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد ۵۵ درصد گندم‌های کشت‌شده در کشور از نظر کلاس و درصد پروتئین در رده گندم‌های باکیفیت طبقه‌بندی می‌شوند.