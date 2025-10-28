مدیر برنامه توسعه فناوری نانوحباب از معرفی نسل جدید این فناوری در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو خبر داد و گفت: نانوحباب‌ها نقش مهمی در افزایش بهره‌وری صنایع آب، فاضلاب، کشاورزی و شیلات دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی اسماعیلی مدیر برنامه توسعه فناوری نانوحباب ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو، با اشاره به اهمیت کاربرد فناوری نانو حباب در تصفیه فاضلاب، گفت: این دستاورد می‌تواند ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری را بدون نیاز به زیرساخت جدید یا افزایش مصرف انرژی، بیش از دو برابر افزایش دهد.

اسماعیلی تأکید کرد: ایران در حال حاضر نه در جایگاه مهندسی معکوس، بلکه در جایگاه توسعه‌دهنده فناوری نانوحباب قرار دارد و همپای کشور‌های پیشرو همچون آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و چین حرکت می‌کند، به گونه‌ای که در شانزدهمین نمایشگاه نانو چهار شرکت دانش‌بنیان تأییدشده در این حوزه حضور دارند.

به گفته وی در حال حاضر ۱۰ شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به دستیابی به فناوری تولید نانوحباب شده‌اند که از میان آنها، هفت شرکت توانسته‌اند تأییدیه ستاد توسعه فناوری نانو را کسب کنند.

مدیر برنامه توسعه فناوری نانوی ستاد نانو، با اشاره به پیشرفت‌های قابل‌توجه کشور در زمینه فناوری نانوحباب، گفت: ایران در سال‌های اخیر به دستاورد‌های مهمی در توسعه و بومی‌سازی این فناوری دست یافته است و از این فناوری در صنایع مختلفی از جمله آب و فاضلاب، کشاورزی، شیلات و حتی حوزه‌های نوظهور زیست‌محیطی بهره برداری می‌کند و کاربرد این فناوری اثرگذاری عمیقی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و پایداری زیست‌محیطی داشته‌اند.

وی با دعوت از فعالان بخش آب و فاضلاب، سازندگان تجهیزات تصفیه و همچنین شرکت‌های فعال در بخش کشاورزی و شیلات برای حضور در نمایشگاه امسال، افزود: در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو، شاهد ارائه دستاورد‌های نوآورانه‌ای در حوزه نانوحباب خواهیم بود که می‌تواند مسیر تازه‌ای در استفاده صنعتی از این فناوری در کشور بگشاید.

مدیر برنامه توسعه فناوری نانوحباب، زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانوی امسال را از ۱۱ تا ۱۴ آبان ذکر کرد و ادامه داد: در حدود ۱۰ سال گذشته، رویکرد ما از واردات یا مهندسی معکوس به سمت توسعه بومی و خلق فناوری تغییر کرده است. امروز ایران در جایگاه توسعه‌دهنده فناوری نانوحباب قرار دارد و همزمان با کشور‌های پیشرو همچون ژاپن، کره جنوبی و چین در حال پیشبرد تحقیقات و کاربرد‌های صنعتی آن است.

وی افزود: در حوزه تصفیه فاضلاب، شرکت‌های ایرانی حتی از برخی کشور‌های پیشرفته نیز پیشی گرفته‌اند. ما توانسته‌ایم از طریق به‌کارگیری نانوحباب‌ها، فرآیند هوادهی و تصفیه فاضلاب را بهینه کنیم و راندمان تصفیه‌خانه‌ها را به شکل چشمگیری افزایش دهیم. در نمایشگاه امسال نیز از سطح جدیدی از فناوری نانوحباب رونمایی خواهد شد که قادر است ظرفیت تصفیه‌خانه‌های شهری را بیش از دو برابر افزایش دهد.