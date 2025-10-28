به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: کشاورزان این شهرستان برداشت انار را از بیش از ۱۷۰ هکتار باغ‌های خود آغاز کردند و پیش بینی می‌شود بیش از سه هزار تن محصول برداشت و راهی بازار شود.

مهدی امینی افزود: عمده باغ‌های انار این شهرستان در دشت آب اشتر قرار دارد که به لحاظ ارتفاع دریا و متوسط درجه حرارت، مناسب برای توسعه این محصول است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده بیان کرد: ارقام این شهرستان رباب و محلی است که از بازار پسندی و طعم خوبی برخوردار است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.