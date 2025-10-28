فرمانده انتظامی شاهرود از توقیف ۳ دستگاه خودروی سنگین، حامل ۵۵ تن سنگ سلستین قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ علیرضا شائینی گفت : ماموران کلانتری ۱۴ رویان با پایش اطلاعاتی ۳ دستگاه کامیون را در یکی از محور‌های فرعی شهرستان شاهرود متوقف کردند.

وی گفت: تیم عملیاتی پلیس در بررسی این وسایل نقلیه، ۵۵ تن سنگ سلستین قاچاق را کشف و ضبط کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود ارزش سنگ‌های مکشوفه را ۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته ۳ دستگاه خودروی سنگین توقیف و متخلفان به مرجع قضایی معرفی شدند.