پرستاران خط مقدم سلامت هستند، پرستاران با وجود همه مشکلات و کمبودها، هیچگاه سنگر خدمت را خالی نکردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در روزی که به نام پرستار مزین شده، بار دیگر یاد و نام فداکارانی زنده میشود که با عشق، مسئولیت، و ایمان، شبانهروز در سنگر سلامت مردم خدمت میکنند.
در شهرستان خمین، نیز پرستاران با وجود همه کمبودها و دشواریهای شغلی، هرگز میدان خدمت را ترک نکردهاند و همچنان با روحیه زینبگونه—سرشار از صبر، ایثار و شجاعت—در کنار بیماران و خانوادههای آنان میایستند.
پرستاران، الگوی خود را در حضرت زینب(س) میبینند؛ بانویی که در سختترین شرایط تاریخ، پرچم انسانیت و ایمان را برافراشت.
آنان با تأسی از آن بانوی بزرگ، در سختیهای دوران کرونا، در بحرانهای ناگهانی و حتی روزهای پرالتهاب جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حضور مؤثر و بیمنت داشتهاند و همچنان نماد ایستادگی و مهربانی در نظام سلامت هستند.
سلامت و بهداشت از بنیادیترین نیازهای جامعه انسانیاند و بیتردید پرستاران محور اصلی تحقق این نیاز به شمار میروند.
امنیت و سلامت، دو نعمت بزرگاند که اغلب ارزششان را زمانی درک میکنیم که دچار بحران میشوند. در چنین زمانهایی، پرستاران با جانفشانی و عشق خود، امید را به دلها بازمیگردانند.
این روز بهانه ای است با احترام و افتخار، سر تعظیم در برابر این قهرمانان بیادعا فرود میآورند؛ زن و مردانی که بدون هیاهو، با دستهای مهربان و دلهای بزرگ، یک ملت را درمان میکنند و چراغ امید را زنده نگه میدارند.