با هدف حل چالشهای شهری و روستایی استان، استاندار کرمانشاه با نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دیدارکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، در این نشست مهمترین مطالبات و نیازهای شهرداریها و دهیاریهای استان کرمانشاه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
پرداخت تسهیلات اجرای طرح ابتکاری تبدیل زباله به سوخت جایگزین (RDF) در کرمانشاه نخستین محور این نشست بود. استاندار با تأکید بر اهمیت این طرح در تحول مدیریت پسماند گفت این پروژه میتواند به کاهش دفن زباله، تولید انرژی و ارتقای بهرهوری شهری کمک کند.
استان کرمانشاه با ابتکاری نو و مدیریت استانداری و همراهی شهرداری کرمانشاه، شرکت بازیافت و شرکت سیمان غرب بهعنوان نخستین استان کشور، اجرای طرح تبدیل پسماند به سوخت جایگزین (RDF) را با حمایت ویژه دولت و وزارت کشور آغاز کرده است
تأمین اعتبارات عمرانی شهرداریها و اختصاص سهمیه قیر جزو دیگر مطالبات استاندار در این دیدار بود که با هدف تسریع پروژههای عمرانی شهری و خدماتی مطرح شد و با دستور دکتر نصرتی در دستور اقدام قرار گرفت.
همچنین اعتبارات اوراق مشارکت شهرداری کرمانشاه برای تکمیل طرح قطار سبک شهری و توسعه ناوگان اتوبوسرانی مطرح و مقرر شد پیگیری گردد.
تقویت دهیاریها و تخصیص اعتبارات ویژه به روستاها، به همراه تأمین ماشینآلات موردنیاز شهرداریهای استان، از دیگر موضوعات مهم این نشست بود که توافق شد با حمایت سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور دنبال شود.