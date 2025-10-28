پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از محکومیت ۴۱ میلیارد ریالی برای قاچاقچیان ارز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از محکومیت ۴۱ میلیارد ریالی برای قاچاقچیان ارز در استان خبر داد و گفت: پرونده حمل و نگهداری ۱۷ هزار و ۹۰۰ دلار به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.
رضا حدادپور افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و متخلفان ردیف اول تا سوم را هر کدام جداگانه به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی گفت: شعبه همچنین بابت خودروی حامل ارزهای قاچاق، سه میلیارد ریال به جریمه متخلف ردیف اول اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: شعبه متخلفان این پرونده را در مجموع به پرداخت ۴۱ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.