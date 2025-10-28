به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی شرکت «هوراند خودرو دیزل» خبر داد و گفت: صدور این مجوز نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ظرفیت‌های صنعتی استان همدان و به‌ویژه شهرستان ملایر است.

حسن پیمانی افزود: این سرمایه‌گذاری با مشارکت طرف خارجی از کشور ترکیه و با هدف تولید انواع خودرو در شهرستان ملایر انجام گرفته است.

او تأکید کرد: بر اساس این مجوز، مبلغ سرمایه‌گذاری معادل ۳.۵ میلیون دلار تعیین شده و پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر فراهم شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رشد اقتصادی استان، تصریح کرد: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تمام توان از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حمایت کرده و در مسیر تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری گام برمی‌دارد.