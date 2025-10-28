بیست و نهمین کنفرانس بین المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق به میزبانی شرکت توزیع برق تهران بزرگ و انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در محل پژوهشگاه نیرو آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما محور این کنفرانس ۳ روزه موضوعاتی مانند اقتصاد انرژی و بازار برق، مدیریت مصرف انرژی و کاهش تلفات، پایایی و تاب آوری در شبکه‌های توزیع برق، داده کاوی نوین و هوش مصنوعی، کنترل حفاظت و اتوماسیون، سامانه‌های ذخیره ساز و خودرو‌های الکتریکی، فناوری‌های اطلاعات و امنیت سایبری و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است.

هدف از برگزاری بیست ونهمین کنفرانس بین المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق ایجاد بستری برای تبادل دانش، معرفی فناوری‌های نو و هم‌افزایی میان متخصصان، پژوهشگران و مدیران صنعت برق کشور بیان شده است.

بخش توزیع نیرو به دلیل متصل کننده بودن صنعت برق و مشترکان،۳ وظیفه مهم -نقش فنی برای نگهداری، راهبری و توسعه شبکه‌های توزیع، پذیرش و خدمات رسانی به مشترکان و تامین رضایت ایشان و فروش انرژی برق به عنوان یک کالای اقتصادی، حفظ ارتباط و هماهنگی با بخش‌های بالادست صنعت به طوری که مجموعه صنعت برق از این رهگذر بتواند به فرآیند تولید و عرضه برق ادامه دهد به عهده دارد.

در حال حاضر شرکت توزیع برق تهران بزرگ کل مناطق شهرداری تهران به جز محدوده شهر ری را شامل می‌شود، که به ۲۲ منطقه برق تقسیم شده است و هر منطقه نیز براساس سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود و۴ میلیون و۸۰۰ هزار مشترک برق دارد.