کاهش نسبی دمای استان قزوین در روزهای پایانی هفته
کارشناس هواشناسی گفت: در روزهای پایانی هفته، بهویژه پنجشنبه و جمعه کاهش نسبی دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی گفت: بر اساس پیشبینیهای صورتگرفته، وضعیت جوی در استان قزوین طی چند روز آینده پایدار خواهد بود.
وی افزود: در روزهای پایانی هفته، بهویژه پنجشنبه و جمعه، با نفوذ زبانههای پرفشار از عرضهای بالاتر به منطقه، شاهد شکلگیری جریانات شمالی خواهیم بود که موجب وزش بادهای شمالی در نواحی کوهستانی از جمله شهرهای تاکستان و بوئینزهرا میشود.
بهروزی همچنین خاطرنشان کرد: در این مدت کاهش نسبی دما مورد انتظار است و برای ارتفاعات شمالی استان نیز احتمال وقوع پدیده مه و بارشهای پراکنده دور از انتظار نیست.