کارشناس هواشناسی گفت: در روز‌های پایانی هفته، به‌ویژه پنجشنبه و جمعه کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، وضعیت جوی در استان قزوین طی چند روز آینده پایدار خواهد بود.

وی افزود: در روز‌های پایانی هفته، به‌ویژه پنجشنبه و جمعه، با نفوذ زبانه‌های پرفشار از عرض‌های بالاتر به منطقه، شاهد شکل‌گیری جریانات شمالی خواهیم بود که موجب وزش باد‌های شمالی در نواحی کوهستانی از جمله شهر‌های تاکستان و بوئین‌زهرا می‌شود.

بهروزی همچنین خاطرنشان کرد: در این مدت کاهش نسبی دما مورد انتظار است و برای ارتفاعات شمالی استان نیز احتمال وقوع پدیده مه و بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.