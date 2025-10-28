معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از آغاز ثبت نام حج عمره دانش آموزی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین مختار امیری در جلسه شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش‌آموزی با اشاره به آغاز ثبت‌نام حج عمره دانش‌آموزی اظهار کرد: اعزام دانش‌آموزان استان به سرزمین وحی در قالب کاروان‌های دانش‌آموزی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان برگزیده از میان فعالان سازمان دانش‌آموزی برای انجام مناسک حج عمره به زیارت خانه خدا مشرف می‌شوند، افزود: کاروان‌های اعزامی از ایستگاه‌های پروازی استان‌های بوشهر و اصفهان راهی مکه مکرمه و مدینه منوره خواهند شد.

حجت‌الاسلام امیری درخصوص برگزاری دوره‌های آموزشی قبل از سفر، بیان داشت: پیش از اعزام، مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی و فرهنگی با محوریت آموزش مناسک عمره، آشنایی با سرزمین وحی و قوانین بین‌المللی سفر برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان در تشریح نحوه ثبت‌نام متقاضیان برای حج عمره گفت: دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به معاونت‌های پرورشی مدارس یا نواحی آموزش و پرورش استان نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

وی با بیان اینکه اولویت اعزام با دانش‌آموزان برتر قرآنی، فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی و تشکیلاتی است، تصریح کرد: اعضای فعال تشکل‌های پیشتازان، شورا‌های دانش‌آموزی و خبرنگاران پانا در اولویت قرار دارند.

حجت‌الاسلام امیری خاطرنشان کرد: این سفر، فرصتی معنوی برای خودسازی و تقویت هویت دینی و انقلابی دانش‌آموزان است و از مدیران مدارس، مربیان پرورشی و خانواده‌های گرامی انتظار می‌رود با اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه حضور پرشور و آگاهانه فرزندان خود را در این برنامه معنوی فراهم آورند.