به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ساوه در استان مرکزی از قطب‌های تولید و برداشت انار است و آوازه انار این شهر جهانی ست.

جشنواره سوغات استان مرکزی در محوطه باز مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر اراک تا روز جمعه ۱۶ آبان برپاست و در قالب بیش از ۳۰ غرفه انواع سوغات استان به ویژه انار و محصولات فرآوری شده آن به نمایش گذاشته شده است.

این نمایش با بازسازی پاییز و یاقوت‌های سرخ در تلاش برای رسیدن سوغات ارزشمند ساوه از کشاورز به دست مردم است.

به گفته مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان ساوه پیش‌بینی امسال برداشت بیش از ۱۲۰ هزار تن محصول در شهرستان ساوه است.

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه با اشاره به تأخیر در برداشت انار به دلیل شرایط جوی گفت: برداشت روز‌های نهایی مهر از سطح هفت هزار و ۵۰۰ هکتار باغات انار شهرستان شروع شده است.