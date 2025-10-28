به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر گفت: در نیمه نخست امسال ۹ مورد گزش توسط گونه سیاه‌مار در مناطق زیر پوشش این دانشگاه گزارش شد که هشت نفر از آنان با دریافت پادزهر ساخت مؤسسه سرم‌سازی رازی (محصول شرکت داخلی) در مراکز بهداشتی و درمانی بهبود یافتند.

ثناءالله رئیسی‌زاده، افزود: یک نفر دیگر که توسط سیاه‌مار گزیده شده بود به‌دلیل تاخیر در مراجعه به مراکز درمانی جان خود را از دست داد.

وی از شهروندان خواست در صورت بروز مارگزیدگی، بدون اتلاف وقت به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند تا از عوارض جبران‌ناپذیر احتمالی پیشگیری شود.

"سیه مار" یا سیاه مار معروف به مار کبری بلوچستان با اسم علمی «Bungarus sindanus» دارای سمی خطرناک با قدرت کُشندگی بالاست؛ در سال‌های گذشته مواردی از فوت افراد به‌دلیل گزش توسط این مار در برخی از شهرستان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان گزارش شده بود.