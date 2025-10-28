پخش زنده
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بقای خود را در جنگ و ادامه بحران میبیند، گفت: صهیونیستها قابل اعتماد نیستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ «اسماعیل احمدیمقدم» رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در گفتوگویی، با اشاره به درسآموزی از دفاع مقدس ۱۲ روزه، اظهار کرد: در سطح راهبردی، خوانش جنگ گذشته و ارزیابی نقاط ضعف و قوت خود و دشمن صورت گرفته و همه تلاشها بر این است که بر اساس تجارب این جنگ تحمیلی، نقاط ضعف خود را پوشش دهیم.
سردار احمدیمقدم ادامه داد: همه بخشهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع با تمام ظرفیت در حال تلاش برای بهروزرسانی قدرت دفاعی و تقویت توان بازدارندگی کشور هستند.
وی همچنین با اشاره به انعقاد توافق آتشبس میان حماس و رژیم صهیونیستی و نقض توافق از سوی صهیونیستهای جنایتکار، گفت: از دشمن صهیونی جز این انتظاری نیست. رژیم صهیونیستی و آمریکا به امتیاز مدنظر خود یعنی آزادی اسرا رسیدهاند و لذا امروز نسبت به توافق، کمتر احساس نیاز کرده و تلاش میکنند که به هر بهانهای به حماس فشار بیاورند.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، رژیم صهیونیستی را رژیمی بحرانزده دانست و تأکید کرد: این رژیم جنایتکار بقای خود را در جنگ و ادامه بحران میبیند؛ لذا ممکن است که به هر بهانهای توافقات قبلی را زیر پا بگذارد و این مسئله جدیدی هم نیست.
سردار احمدیمقدم در پایان با اشاره به تشدید بمبارانها و مسدودکردن راههای کمکرسانی در غزه از سوی صهیونیستهای جنایتکار، خاطرنشان کرد: با توجه به سوابق بدعهدیهای طبیعتاً نمیشود روی تعهدات صهیونیستها حساب باز کرد.