مستند «رقص خون» امروز ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۱۱ بازپخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند درباره زندگی و نحوه شهادت شهید آرمان علیوردی است.
بخش اصلی پنجمین جشنواره برنامههای رادیویی پژواک مشتمل بر هشت موضوع است.
مستند درخت ابدی آماده پخش شد.
فعالیتهای مرزبانی نیروهای فراجا موضوع این فیلم است.
«زندگی پای» به زودی از شبکه چهار پخش میشود.
این فیلم که نسخه ضبط شده یک نمایش، محصول ۲۰۲۳ است داستان پسری را روایت میکند که ناگزیر از همراهی با یک ببر وحشی در یک قایق نجات میشود.