به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: یکصد و یکهزار واحد مسکونی از ۱۳۷ هزار مسکن ناایمن روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر استان در برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله و سیل ایمن‌سازی شدند.

محمود اکبری فضلی افزود: تاکنون طرح هادی ۲ هزار و ۲۰۰ روستای بالای ۲۰خانوار و بهسازی معابر یکهزار و ۸۵۰ روستای استان انجام شده است.

او ادامه داد: ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ایمن برای محرومان در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده چند جانبه بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و بنیاد مستضعفان استان احداث و تحویل داده شده است.

اکبری فضلی گفت: پنج هزار و ۶۵۰ واحد مسکونی روستایی آسیب دیده در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله در روستا‌های استان از سال ۱۳۹۸ توسط کارشناسان و متخصصان این مجموعه بهسازی و دوباره ساخته شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به مفهوم شهر مستحکم وتوسعه الگوی شهر ایمن و ارتقای آمادگی شهروندان افزود: در قالب این رویکرد پیگیری تهیه طرح ساماندهی ۹ محله بافت ناکارآمد شهر آبادان، طرح ساماندهی بافت ناکارآمد و در معرض خطر شهر بندر امام خمینی (ره) و احداث ۵۰۰ واحد مسکونی در بافت ناکارآمد شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان انجام شده است.