پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان دانشآموزی خوزستان گفت: ۶۰ دانشآموز دختر و پسر این استان آذرماه امسال برای انجام مناسک حج عمره به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امرالله قنواتی با اشاره به سهمیه اختصاصیافته به استان برای حج عمره دانشآموزی گفت: آذرماه امسال ۶۰ دانشآموز دختر و پسر خوزستانی در قالب دو کاروان از دو ایستگاه پروازی بوشهر و اصفهان به سرزمین وحی اعزام میشوند.
وی زمان اعزام ۴۰ دانشآموز پسر به همراه سه مربی را هفتم آذرماه و از فرودگاه استان بوشهر اعلام کرد و افزود: در بیستم آذرماه نیز ۲۰ دانشآموز دختر به همراه دو مربی از فرودگاه استان اصفهان برای انجام مناسک حج عمره راهی سرزمین وحی خواهند شد.
قنواتی با تأکید بر اهمیت تربیتی و معنوی این سفر بیان داشت: امیدواریم با جذب کامل سهمیه تخصیصیافته به خوزستان، شاهد اعزام همه دانشآموزان واجد شرایط به سرزمین وحی باشیم تا از این فرصت معنوی و تربیتی بهرهمند شوند.