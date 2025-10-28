پخش زنده
مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بخشی از معوقات پرستاران که به دلیل بدهی بیمهها به وزارت بهداشت معوق مانده بود، در روزهای آینده با اختصاص بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق به بانکها، پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علی جعفریان افزود: از مجموع مطالبات وزارت بهداشت از بیمهها، پرداخت ۱۲ همت بهصورت اوراق و با فوریت در دستور کار قرار گرفته است. این اوراق به بانکها ارائه میشود تا با منابع حاصله بخشی از معوقات پرستاران و سایر کارکنان جبران گردد و تلاش میکنیم در یک ماه آینده فاصله پرداختها را به کمتر از سه ماه برسانیم.
وی به مهمترین چالشهای پیشروی جامعه پرستاری اشاره و اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی، کمبود نیروی انسانی در بیمارستانهاست که فشار کاری مضاعفی را بر دوش پرستاران وارد کرده است.
جعفریان افزود: موضوع عدم اعمال فوقالعاده خاص در احکام حقوقی پرستاران و مالیات کسر شده از درآمد آنان از دیگر مواردی است که موجب نارضایتی در قشر خدوم پرستار شده است.مشاور عالی وزیر بهداشت با بیان اینکه پرداخت معوقات پرستاران در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد، گفت: در دانشگاههای بزرگ، وضعیت پرداختها نسبتاً مطلوب است، اما در برخی مناطق کشور، معوقات پرستاران تا ۹ ماه نیز به تأخیر افتاده است.
وی اضافه کرد: این تأخیر ناشی ازعدم وصول مطالبات وزارت بهداشت از بیمهها است و جدا از بودجه دولتی وزارتخانه است که صرف پرداخت حقوق و مزایای ثابت میشود.
جعفریان افزود: در حوزه جذب نیروی جدید پرستاری نیز وزارت بهداشت با کمک سازمان برنامه و بودجه هیچ محدودیتی ندارد، اما با کمبود متقاضی روبهرو هستیم که دلایل مختلفی دارد و از مهمترین آنها سطح پرداخت به این همکاران و نیاز فزاینده بازار جهانی به نیروی انسانی در حوزه سلامت است.