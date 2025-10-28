به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در مراسم اختتامیه بخش خواهران سی و یکمین دوره مسابقات کشوری «رفاقت مهر» گفت: در این دوره از مسابقات، در بخش خواهران ۲۳۰ نفر از جوانان عضو جمعیت هلال احمر از ۳۱ استان کشور حضور داشتند.

عباسعلی محمدزاده افزود: این مسابقات در سه بخش امدادی، غیرامدادی و ابتکاری برگزار شد که در مجموع و در بخش تیمی، استان مازندران مقام اول، کرمان دوم و اصفهان و اردبیل مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

به گفته وی در بخش احیای قلبی ریوی، ارزیابی صحنه و حمایت روانی، استان مرکزی مقام اول، استان‌های تهران و هرمزگان هم به‌صورت مشترک مقام دوم و استان اصفهان مقام سوم را کسب کردند.

معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: همچنین در بخش پانسمان و بانداژ، استان مرکزی اول، مازندران دوم و قزوین مقام سوم را به دست آوردند و در بخش آتل‌بندی، استان‌های مازندران، یزد و هرمزگان مقام مشترک اول، خراسان جنوبی دوم و مرکزی و آذربایجان شرقی مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

به گفته محمد زاده، در بخش حمل مصدوم یک‌نفره و دونفره، استان گیلان مقام اول، اردبیل دوم و مازندران سوم را کسب کردند و در بخش حمل گروهی، استان آذربایجان شرقی مقام اول، خراسان شمالی دوم و استان‌های اردبیل و لرستان به صورت مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

در بخش اسکان اضطراری، استان ایلام اول، اردبیل دوم و مازندران سوم شد. در آزمون کتبی، استان مازندران مقام اول، اصفهان دوم و خراسان رضوی سوم را کسب کردند.

در آزمون زبان انگلیسی، استان‌های آذربایجان شرقی و سمنان مقام اول، خراسان رضوی، خوزستان و گلستان مقام مشترک دوم و اصفهان، قم، مازندران و آذربایجان غربی مقام مشترک سوم را به دست آوردند.

محمدزاده در ادامه گفت: در بخش آمادگی جسمانی، استان خوزستان مقام اول، کرمانشاه دوم و ایلام و لرستان به صورت مشترک مقام سوم را کسب نمودند.

در بخش فضای دوستدار کودک نیز، استان خوزستان مقام اول، کرمانشاه مقام دوم و استان‌های اردبیل و قزوین به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در بخش آمادگی جسمانی انفرادی استان مازندران اول، چهار محال بختیاری دوم و استان قم سوم شده‌اند.

در بخش طراحی اردوگاه، استان سمنان مقام اول، قزوین مقام دوم و اردبیل مقام سوم را کسب کردند.

معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: در این دوره از مسابقات هم دو جام بشردوستی به تیم‌های استان‌های سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد تعلق گرفت.

این مسابقات تا ۹ آبان ماه با برگزاری مسابقات برادران به میزبانی جمعیت هلال احمر استان اصفهان ادامه خواهد داشت.