به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در نشست با فعالان قرآنی استان کردستان گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که باید خدا را شکر کنیم. در همین کشوری که روزی نه شبکه قرآن داشتیم، نه رادیو و نه دانشکده‌های علوم قرآنی، امروز صد‌ها ترجمه و تفسیر، ده‌ها مسابقه و هزاران مرکز قرآنی در سراسر کشور فعال‌اند و این یعنی نفَسِ قرآن در متن جامعه جریان یافته است.

وی با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در هدایت جریان قرآنی افزود: بزرگ‌ترین سرمایه در مسیر قرآن، داشتن رهبری با اندیشه‌ای سراسر قرآنی است. هیچ سخن و رهنمودی از رهبر معظم انقلاب نمی‌شنوید مگر آنکه بر پایه مستند قرآنی باشد. همان‌طور که در سال ۱۳۹۰ فرمودند: یک میلیون حافظ قرآن می‌خواستیم، امروز ده میلیون را هدف قرار داده‌ایم. این نشان می‌دهد که افق نگاه ایشان، افق یک جامعه قرآنی است.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه انقلاب اسلامی تحولی عمیق در ساختار‌های قرآنی کشور ایجاد کرده است، ادامه داد: روزی بود که نه شورای توسعه فرهنگ قرآنی وجود داشت، نه معاونت قرآن در وزارت فرهنگ و ارشاد، نه دارالقرآن‌ها در نهاد‌های کشوری و لشکری.

وی گفت:، اما امروز همه دستگاه‌ها دارای اداره‌کل قرآن، عترت و نماز هستند و ده‌ها مؤسسه و نهضت مردمی مثل «نهضت زندگی با آیه‌ها» شکل گرفته است. اینها همه نشانه زنده بودن جریان قرآن در متن جامعه است.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با تأکید بر پرهیز از موازی‌کاری میان نهاد‌های قرآنی، اظهار کرد: ما باید قرارگاهی نه رقابتی کار کنیم. هیچ نهادی نباید دیگری را رقیب بداند. دستگاه‌ها باید زمینه‌ساز باشند؛ تصدی‌گری نکنند، بلکه میدان را به مردم بسپارند. تجربه نشان داده است هرجا مردم وارد میدان شدند، کار قرآنی پایدار و اثربخش شده است.

*مساجد؛ سنگر اصلی تربیت قرآنی مردم

حجت الاسلام حسینی با اشاره به تجربه خود در جایگاه امام جمعه زنجان تصریح کرد: در یک‌سال گذشته تلاش کرده‌ام هیچ مسجدی را بدون حضور در برنامه‌های قرآنی رها نکنم. در شهر زنجان بیش از ۱۵۰ مسجد و در سراسر استان بیش از هزار مسجد وجود دارد. هیچ مسجدی مورد بی‌مهری قرار نگرفته است؛ چراکه تا زمانی‌که با زبان محبت و گفت‌و‌گو جلو برویم، هیئت امنا نیز همراه می‌شوند. مسجد پایگاه مردمی است، نه اداری؛ نمی‌توان با دستور آن را قرآنی کرد، بلکه باید دل‌ها را همراه کرد.

وی اضافه کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم جریان قرآن را در آموزش و پرورش، رسانه، فضای مجازی و دستگاه‌های اجرایی جاری کنیم. مسئولان در هر جایگاهی که هستند باید باور قرآنی را در تصمیم‌سازی‌های خود تقویت کنند. اگر این نگاه قرآنی نهادینه شود، بسیاری از مشکلات کشور که سال‌هاست انباشته شده‌اند، به‌تدریج و ریشه‌ای حل خواهند شد.