سرلشکر مصطفی ایزدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به تقسیم وظایف صورت گرفته برای مقابله با حملات سایبری که به زیرساخت‌های کشور انجام می‌شود، قرارگاه سایبری سازمان پدافند غیرعامل و مرکز مدیریت راهبردی افتا را از نهاد‌های راهبردی در این زمینه دانست و گفت: تمهیداتی اندیشیده شده تا حملات سایبری دشمن، پیش، در زمان و پس حمله خنثی و مدیریت شود و برای زمانی که مجموعه‌ای هم نتواند از پس تهدیدات برآید، تدابیری اتخاذ شده است.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با تاکید براینکه پیگیر ارتقای توان دفاع سایبری نهاد‌ها و سازمان‌هاست، اظهار کرد: شبکه‌ها و زیرساخت‌های سایبری در حوزه بانک، انرژی و حمل‌و‌نقل باید از امنیت و تاب آوری مناسبی برخودار باشند و در زمینه تاب آوری در مقابل حملات سایبری برنامه ریزی شده تا جمهوری اسلامی ایران در تراز قدرت‌های جهانی قرار گیرد.

سرلشکر مصطفی ایزدی در پایان این گفت‌و‌گو اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران را در گرو اقتدار در دفاع سایبری از زیرساخت‌ها دانست و گفت: شرکت‌های دانش بنیان علاوه بر صنایع دفاعی در حوزه سایبری هم اقدامات خوبی داشته‌اند و نهاد‌های متولی درحال استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها برای تقویت دفاع سایبری هستند.