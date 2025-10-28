برگزاری کاروانهای ترویجی برای همه بهرهبرداران کشاورزی خراسان رضوی
کاروانهای ترویجی برای همه بهرهبرداران کشاورزی در سطح خراسان رضوی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی
، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در مراسم نهمین کاروان ترویج بهرهوری الگوی کشت محصولات زراعی که به صورت وبیناری با حضور کشاورزان و مروجان کشاورزی بخش رخ شهرستان تربت حیدریه برگزار شد، افزود: موضوع محوری در این وبینار «رویکرد تغییر اقلیم» است.
حمید بیکزاده افزود: تا پایان امسال چهار هزار و ۶۱۲ برنامه آموزشی برای ۱۱۱ هزار و ۵۷۵ نفر روز، تدارک دیده شده که در حال اجرا است.
وی ادامه داد: بر این اساس یکی از اهداف ما بسیج همه مدیران، محققان، مروجان و کارشناسان حوزه کشاورزی به منظور حضور در عرصهها و پهنههای تولیدی و در پی آن مسئلهیابی و حل مشکلات مرتبط با این حوزه است.
این مسئول یکی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی را، تغییر اقلیم دانست و افزود: این کاروان بنا دارد در قالب کارگاه آموزشی یک روزه، بهرهبرداران حوزه کشاورزی را با این چالشها و راههای مقابله با آن آشنا کند.
معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربتحیدریه نیز به تعهد امسال شهرستان در راستای الگوی کشت اشاره کرد و گفت: برای محصول جو آبی، پنج هزار و ۳۰۰ هکتار منظور شده که تاکنون سه هزار و ۸۵۰ هکتار آن در شهرستان تربت حیدریه اجرا شده است.
علیرضا قادری افزود: برای گندم آبی نیز سهمیه ما پنج هزار هکتار است که تاکنون چهار هزار و ۱۵۰ هکتار آن اجرا شده و تعهد ما برای گیاه کلزا نیز ۲۵۰ هکتار است که تاکنون ۱۲۰ هکتار آن اجرا شده است.
وی همچنین به میزان جذب کود شیمیایی این خطه اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال با جذب نزدیک به ۷۰ درصد سهمیه استان، حدود چهار هزار و ۷۰۰ تن انواع کود شیمیایی شامل پتاسه، ازوته و فسفاته در بین کشاورزان شهرستان توزیع شدهاست.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی هم در ادامه بر ضرورت شناخت دقیق شرایط اقلیمی، خاک و منابع آبی برای دستیابی به اهداف تولید و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی تأکید کرد و با اشاره به اهمیت روز جهانی خاک، گفت: در سالهای اخیر به خاک، آب و شرایط اقلیمی احترام نگذاشتهایم و تنها بر روی تولید تمرکز کردهایم.
علیاصغر امانیان افزود: این رویکرد همانند استفاده از خودرو بدون توجه به آب و روغن آن است که در نهایت به خرابی میانجامد و اکنون طبیعت و خاک به ما اخطار میدهند و خاک روز به روز ضعیفتر میشود و آبی که در اختیارش میگذاریم، شیرین نیست.
مسئول حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به پیامدهای تغییر اقلیم، نسبت به تشدید خسارت آفات در محصولات کشاورزی هشدار داد.
نسرین شیبانی با قدردانی از کشاورزان پیشروی بخش رخ، این منطقه را یکی از معدود مناطق موفق کشور در اجرای کشاورزی پایدار و علمی دانست و افزود: کشاورزان این خطه با همراهی کارشناسان، همواره الگویی برای دیگران بوده و هستند.