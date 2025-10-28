پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از احداث نیروگاههای گازی و خورشیدی توسط بخش خصوصی در شهرستان خرمشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جواد کاظم نسب الباجی در نشست بررسی احداث نیروگاههای گازی و خورشیدی توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی با تأکید بر اهمیت استراتژیک طرحهای حوزه انرژی بهویژه نیروگاههای گازی و خورشیدی گفت: احداث این نیروگاهها نه تنها به تأمین انرژی پایدار برای استان و کشور کمک خواهد کرد، بلکه تأثیر مستقیمی بر اشتغالزایی و توسعه زیرساختها، خصوصاً در مناطق مرزی و محروم استان نظیر خرمشهر، خواهد داشت.
او افزود: در این نشست مقرر شد کمیتهای ویژه با حضور نمایندگان فرمانداری خرمشهر، اداره کل منابع طبیعی، شرکت برق منطقهای و سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شود و این کمیته موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع موانع موجود و تسریع در تأمین زمین و صدور مجوزهای مورد نیاز برای طرحهای انرژی در شهرستان خرمشهر اقدام کنند.
معاون استاندار خوزستان در پایان تأکید کرد: رفع موانع و تسهیل در فرآیند اجرایی این طرحها از اولویتهای اصلی معاونت اقتصادی استانداری خوزستان است و ما تمام قد از سرمایهگذاران بخش خصوصی در این حوزه حمایت میکنیم.
این نشست در راستای تقویت همکاریهای دستگاههای اجرایی و تسریع در تأمین زیرساختها و مجوزهای لازم برای پروژههای بزرگ سرمایهگذاری در حوزه انرژی در استان خوزستان برگزار شد.