تالاری‌های مختلف بورس کالا در معاملات امروز سه‌شنبه ۶ آبان، میزبان عرضه ۶۹۴ هزار و ۹۱۱ تن انواع محصولات صنعتی، معدنی، پتروشیمیایی و سیمانی هستند. بیشترین حجم عرضه امروز به تالار سیمان اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، در تالار سیمان، ۲۵۷ هزار و ۷۰۸ تن سیمان عرضه می‌شود.

همچنین تالار صادراتی شاهد عرضه ۱۹۱ هزار و ۴۳۰ تن محصول شامل ۹۸ هزار و ۱۶۰ تن قیر، ۷۶ هزار و ۷۶۲ تن سیمان، ۱۰ هزار تن کلینکر، ۵ هزار تن گوگرد و یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی برای صادرات خواهد بود.

در تالار حراج باز، ۷۴ هزار و ۳۰۴ تن انواع محصول شامل ۶۸ هزار تن تختال و ۶ هزار و ۳۰۴ تن مواد شیمیایی عرضه می‌شود.

همچنین در تالار صنعتی، ۷۲ هزار و ۷۱۱ تن محصول شامل ۵۱ هزار و ۸۵۶ تن فولاد، ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۶۰۰ تن مس و ۲۵۵ تن آلومینیوم روی تابلو می‌رود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز ۸۷ هزار و ۷۴۵ تن محصول شامل ۷۰ هزار و ۳۴۵ تن مواد پلیمری، ۱۷ هزار تن گوگرد و ۴۰۰ تن قیر عرضه خواهد شد.

همچنین تالار فرعی بورس کالا امروز میزبان عرضه ۱۱ هزار و ۱۳ تن فولاد، مواد پلیمری، ضایعات و فرآورده‌های نفتی است.