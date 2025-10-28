پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان جم گفت: بخشی از مسیر جم استان بوشهر به سمت فیروزآباد استان فارس که بر اثر واژگونی تریلر مسدود شده بود شب گذشته بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نعمتالله حاتمی اظهار داشت: واژگونی تریلر باعث مسدود شدن بخشی از این مسیر شده بود که با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.
وی افزود: مسیر شهرستان جم به فیروزآباد استان فارس یکی از مسیرهای پرتردد جنوب کشور است و این حادثه باعث ترافیک در این محور شده بود که در حال حاضر ترددها روان میباشد.
حاتمی گفت: این دستگاه تریلر حامل کود اوره بوده که از عسلویه به مقصد استان گلستان در حرکت بوده که بر اثر این حادثه دو سرنشین آن نیز مصدوم و به بیمارستان توحید جم منتقل شدهاند.