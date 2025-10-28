پخش زنده
مراسم هجدهمین سالگرد ارتحال آیتالله سید ابوالحسن موسوی همدانی در باغ بهشت همدان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بنا بر اعلام ستاد اقامه نماز جمعه همدان، مراسم بزرگداشت این عالم مجاهد و یار دیرین امام و رهبری در روز چهارشنبه ۷ آبان ماه از ساعت ۹ صبح در باغ بهشت همدان همراه با اجرای برنامههای متنوع برگزار خواهد شد.
آیت الله سید ابوالحسن موسوی همدانی بیش از ۱۸ سال بهعنوان نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شهر همدان منشأ خدمات بسیار ارزندهای برای این استان و بهویژه مردم بود.
این روحانی مجاهد و نستوه در هشت سال جنگ تحمیلی ایران و عراق نیز حضور چشمگیر و موثری داشت، حضور مستمر وی در جبهههای حق علیه باطل باعث افزایش روحیه رزمندگان شده و تاثیرات زیادی در اخلاق و رفتار آنان داشت و همچنین در پشتیبانی از این دفاع مقدس نیز اقدامات موثری انجام داد که همواره این موضوع زبانزد مردم شریف همدان است.
آیتالله موسوی همدانی مدتی از عمر گرانبهای خود را نیز در شهرستان قروه کردستان و همچنین شهر نراق از توابع استان مرکزی سپری کرد، مردم با گذشت ۱۸ سال از ارتحال آیتالله موسوی همدانی، همچنان یاد و خاطره وی را گرامی داشته و همچنین بخشی از پیشرفتهای موجود در این دو شهر را مدیون پیگیریهای آن یار سفر کرده میدانند.
سخنران امسال برنامه آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی و همچنین سردار مهدی فرجی خواهد بود و در کنار آن گلباران مزار مطهر این عالم جلیلالقدر و سایر علمای مدفون در باغ بهشت همدان نیز انجام می شود.