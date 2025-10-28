برگزاری نخستین رویداد فرهنگی و هنری بانوی چناران
نخستین رویداد فرهنگی و هنری بانوی چنارانی با شعار «بانوی چناران، پیامآور امید، هنر و توانمندی» آغاز شد.
، مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چناران گفت: این جشنواره تا هشتم آبانماه در محل سالن ورزشی ۹ دی شهرستان چناران در حال برگزاری است.
محمد طاهریان مقدم ادامه داد: این نمایشگاه به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت مقام والای زن برگزار شده و نمادی از خلاقیت، اراده و حضور موثر بانوان در مسیر رشد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی شهرستان است.
او تصریح کرد: برپایی جشنواره مشاغل خانگی و اشتغال بانوان، نشستهای تخصصی بانوان، جشنواره غذا و سبک زندگی سالم و کارگاههای فرهنگی و هنری ویژه بانوان مانند کارگاه مراقبت از پوست و مو از بخشهای مختلف این رویداد فرهنگی و هنری است.