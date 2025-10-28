پخش زنده
امروز: -
احداث کارخانه پردازش پسماند با استفاده از اعتبارات تملک دارایی در زاهدان در حال اجراست و این طرح با اعتباری بیشاز ۶۵ میلیارد تومان تا پایان بهمنماه به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس کمیسیون خدمات شهری و حاشیهنشینی شورای اسلامی شهر زاهدان، گفت: این طرح شامل احداث سایت تخلیه، خط پردازش مکانیزه، خرید دستگاههای تفکیک زباله و ایجاد واحد تولید کود کمپوست است.
فاطمه راشکی افزود: با بهرهبرداری از این مجموعه، چرخه مدیریت پسماند در زاهدان متحول میشود و امکان تفکیک زباله از مبدأ و بازیافت مواد بهصورت مکانیزه فراهم خواهد شد.
وی به وضعیت فعلی جمعآوری زباله در زاهدان اشاره کرد و ادامه داد: روزانه حدود ۴۵۰ تُن زباله از سطح شهر جمعآوری میشود و هزینه سالانه این خدمات بیشاز ۲۶۰ میلیارد تومان است، تنها در منطقه سه این شهرستان، ۵۰ میلیارد تومان برای جمعآوری زباله هزینه شده است.