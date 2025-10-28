پخش زنده
امروز: -
فرماندار مهران، از آغاز طرح محله محور با مرکزیت مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر نعمتی طرح محلهمحور را گامی مؤثر در مسیر شکوفایی و توانمندسازی محلات شهری دانست و گفت: این طرح با محوریت مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج در سطح شهرستان مهران، آغاز شده است.
وی اظهار کرد: این طرح با هدف تحقق سیاستهای دولت مردمی و ارتقای مشارکت اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شهروندان در توسعه محلات شهری به اجرا درآمده است.
نعمتی با اشاره به تأکید قانون پیشرفت کشور بر نقشآفرینی مردم در فرآیند توسعه، افزود: موضوع محلات و جایگاه مردم در پیشرفت شهری از مباحث کلیدی این قانون به شمار میرود و بر همین اساس، وزارت کشور چارچوبی تحت عنوان شبکه مدیریت محلهمحور تدوین و به استانها ابلاغ کرده است.
فرماندار مهران با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، بخش خصوصی، بزرگان، ریشسفیدان و پایگاههای مقاومت بسیج، عنوان کرد: هدف اصلی این طرح، ایجاد همبستگی اجتماعی و رفع مشکلات، آسیبها و نواقص زیرساختی در سطح محلات است.
وی همچنین از تشکیل شورای پیشرفت محله در هر منطقه شهری خبر داد و گفت: این شوراها با حضور بزرگان، معتمدان و افراد صاحبنفوذ هر محله تشکیل میشود تا با آسیبشناسی دقیق، نقشه راه توسعه محلهها تدوین و پیشنهادات لازم را برای تصمیمگیری و اجرا ارائه داده شود.
فرماندار مهران تصریح کرد: از این پس، هرگونه اقدام و برنامهریزی در سطح محلات باید بر اساس مصوبات و پیشنهادات شورای پیشرفت محله صورت گیرد تا تصمیمات از دل مردم و بر پایه نیازهای واقعی آنان شکل بگیرد.
نعمتی از مردم خواست تا با مشارکت فعال در این طرح، نگاه مطالبهگرانه صرف را به رویکردی مبتنی بر همکاری و همدلی تغییر دهند و تأکید کرد که مجموعه فرمانداری با تمام توان و ظرفیت در کنار مردم خواهد بود و برای تحقق اهداف این طرح از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.