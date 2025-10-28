دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد: اعضای یک باند خانوادگی کلاهبرداری اینترنتی شناسایی و دو نفر از سردستگان این باند با گردش مالی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال، دستگیر و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی حسن پور گفت: اعضای یک باند خانوادگی کلاهبرداری اینترنتی شناسایی و دو نفر از سردستگان این باند با گردش مالی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال، دستگیر و روانه زندان شدند.

حسن پور افزود: تاکنون سه شاکی اصلی در پرونده شناسایی شده‌اند که همگی از طریق آگهی‌های جعلی در برنامه دیوار و با وعده فروش خودرو، فریب خورده و مبالغی به ترتیب ۱۴۵، ۱۱۲ و ۴۳ میلیون تومان را به حساب‌های معرفی‌شده از سوی متهمان واریز کرده‌اند.

وی تصریح کرد: اعضای این باند متشکل از چهار برادر و یک زن که همسر یکی از آنان بوده و در مشهد سکونت دارند و دو نفر از سردستگان اصلی با نیابت قضایی دستگیر شدند و با صدور قرار بازداشت موقت، هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، از کشف و ضبط حدود ۲۰ دستگاه کارت‌خوان،۲۰ کارت بانکی، تعدادی تلفن همراه و سیم‌کارت‌های متعدد در بازرسی از محل سکونت متهمان، خبر داد و گفت: متهمان از طریق شیوه‌های مختلف از جمله بیعانه خودرو، صیغه‌یابی، فروش کارت معافیت سربازی و سایر آگهی‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.