مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: شعار "هر دانش آموز، یک تشکل و یک مهارت" با اجرای طرحهای موفق تربیتی محقق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر در نشست شورای برنامهریزی سازمان دانشآموزی استان با تاکید بر اینکه اجرای موفقیتآمیز طرحهای تربیتی از جمله "اردوی تمشک" در کاهش آسیبهای اجتماعی مناطق هدف استان نتایج مثبتی به همراه داشته است، اظهار کرد: شعار "هر دانشآموز، یک تشکل و یک مهارت" به عنوان راهبردی کلان در دستور کار قرار دارد.
وی شعار "هر دانشآموز، یک تشکل و یک مهارت" را شعاری فوقالعاده و راهبردی دانست و افزود: ما برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ثبت و تثبیت آموختهها و تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان، نیازمند توجه جدی به تشکلهای دانشآموزی هستیم و این مسیر ما را به اهداف ترسیمشده در سند تحول بنیادین و سایر شاخصهای کلان خواهد رساند.
علی فر با قدردانی از ظرفیتهای مؤثر سازمان دانشآموزی، به اجرای موفقیتآمیز طرح "اردو تمشک" در سال تحصیلی گذشته اشاره کرد و گفت: امروز شاهدیم که در مناطق هدف از جمله شهرستان ایذه، نتایج مثبت این طرح در کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به وضوح قابل مشاهده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه خود را ملزم و موظف به بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای آموزش و پرورش برای حمایت از سازمان دانشآموزی میدانم، تصریح کرد: در آموزش و پرورش ظرفیتهای بسیار گستردهای وجود دارد که باید در کنار سازمان دانشآموزی و سایر تشکلهای دانش آموزی قرار دهیم و از آنها بهره ببریم.
وی در پایان تأکید کرد: وقتی همه نهادها و تشکلها در کنار یکدیگر با عزمی راسخ و تلاشی پیگیر برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت گام برمیدارند، قطعاً این تلاشها نتیجهبخش و امیدآفرین خواهد بود، به عبارتی دیگر همکاری و هماهنگی همه نهادهای تربیتی میتواند به ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت منجر شود.