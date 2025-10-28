طرح حامیان بازیافت با هدف آموزش و فرهنگ‌سازی تفکیک پسماند از مبدأ ویژه دانش‌آموزان، در مدرسه امیرکبیر بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس گفت: در این طرح، دانش‌آموزان با اهمیت تفکیک زباله‌های خشک و‌تر آشنا شدند و پسماند‌های خشک جمع‌آوری‌شده خود را برای بازیافت تحویل دادند.

پطرس ترابی افزود: طرح تفکیک پسماند در مرحله نخست در مناطق مرکزی و پرجمعیت شهر از جمله شهرک طلاییه، شهرک ولی‌عصر، محله سیدکامل و محدوده۴۰۰ دستگاه در حال اجراست و به‌تدریج به سایر مناطق شهر گسترش خواهد یافت.

وی گفت: در این طرح نرم افزار هوشمند طراحی شده است که شهروندان می‌توانند با نصب آن نوع پسماند خشک مانند بطری، شیشه و کاغذ را ثبت و درخواست جمع‌آوری کنند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس افزود: پس از ثبت درخواست، آموزشگران شهرداری به محل مراجعه و پسماند‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و بر اساس وزن و نوع پسماند تحویلی، برای شهروندان جوایزی نیز در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در طرح تپش گفت: همکاری شهروندان می‌تواند از دفن بی‌رویه زباله در طبیعت جلوگیری کند و بخش زیادی از زباله‌های روزانه را وارد چرخه بازیافت کند.

ترابی از نصب کانکس‌های تفکیک پسماند در سطح شهر نیز خبر داد و گفت: در هر منطقه حدود ۱۲ نقطه مشخص شده تا شهروندانی که عضو نرم‌افزار نیستند، بتوانند زباله‌های تفکیک‌شده را تحویل دهند.

وی افزود: اجرای طرح با استفاده از۴۰۰ دستگاه و نرم‌افزار‌های هوشمند انجام می‌شود و بخش ارتباط مستقیم اپراتور‌ها با خودرو‌های جمع‌آوری نیز تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند بندرعباس گفت: روزانه حدود۳۶۰ تُن پسماند در بندرعباس تولید می‌شود که با اجرای طرح تپش و راه‌اندازی خط پردازش جدید تا سه ماه آینده، بخش قابل‌توجهی از آن به چرخه بازیافت بازمی‌گردد.

ترابی افزود: اجرای طرح تپش گامی در جهت مدیریت هوشمند پسماند، ارتقای بهداشت شهری و تحقق شهری پاک و زیست‌پذیر در بندرعباس است