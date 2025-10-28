مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با گذشت بخشی از فصل زراعی، استان موفق به تحقق ۴۲ درصدی برنامه ابلاغی کشت غلات پاییزه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حسن جلیلوند اظهار داشت: از ابتدای فصل کشت تاکنون ۸۲ هزار و ۱۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت غلات رفته است.

وی افزود: تاکنون ۱۴ هزار و ۳۳۳ هکتار گندم آبی، ۵۱ هزار و ۱۹۳ هکتار گندم دیم، ۱۴ هزار و ۵۰۴ هکتار جو آبی و یک‌هزار و ۱۵ هکتار جو دیم در استان کشت شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: همچنین سطح زیرکشت کلزا به هزار و ۱۰۰ هکتار رسیده است.

جلیلوند افزود: تاکنون دو هزار و ۳۷۷ تن بذر گندم آبی، هزار و ۵۷۸ تن بذر گندم دیم، ۷۸۷ تن بذر جو آبی و بیش از هفت تن بذر کلزا بین بهره‌برداران توزیع شده است.

به گفته وی، براساس برنامه ابلاغی سال زراعی جاری، باید بیش از ۱۹۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین تا پایان فصل زراعی جاری زیر کشت غلات پاییزه قرار گیرد.