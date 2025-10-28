رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد از صدور موافقت اولیه مجوز ماده ۲۳ برای طرح سامانه انتقال آب یاسوج از سد تنگسرخ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید انتظام سهمگین، گفت: با پیگیریهای مستمرو جلسات فنی متعدد با سازمان برنامه و بودجه کشور و ارائه مستندات و دلایل توجیهی فنی، اجتماعی و اقتصادی، طرح سامانه انتقال آب یاسوج از سد تنگسرخ در جلسه کمیسیون و دبیرخانه ملی ماده ۲۳ در ۱۴۰۴/۷/۴ مطرح و موافقت اولیه آن صادر شد. وی افزود: در خصوص سد سرپری نیز که به دلیل نداشتن مجوز ماده ۲۳ ادامه عملیات آن، سالها به کندی پیش میرود، با پیگیریهای انجامشده، روند بررسی و احتمال صدور مجوز در مسیر خوبی میباشد. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، این اقدامات را گامی مؤثر در جهت تسریع طرحهای زیربنایی حوزه آب و توسعه پایدار استان دانست و تأکید کرد: با پیگیری جدی و تعامل سازنده با دستگاههای ملی، روند تأمین اعتبارات و مجوزهای قانونی طرحهای مهم استان با جدیت دنبال میشود.