حضور رایزنان در استان‌ زنجان نشانه تغییر رویکرد از تصمیم‌گیری پشت‌میزنشینی به شناخت میدانی و واقعی از اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رایزنان بازرگانی منتخب ایران در تاجیکستان، اندونزی، ترکمنستان، چین، روسیه، نیجریه، عراق و دو رایزن از ترکیه در روزهای ۴ و ۵ آبان با سفر به استان زنجان، از واحدهای تولیدی و ظرفیت‌های صادراتی این استان بازدید کردند تا زمینه برای توسعه دیپلماسی اقتصادی میدانی و معرفی توانمندی‌های تولیدی کشور به بازارهای جهانی فراهم شود.

این سفر را می‌توان نقطه عطفی در جهت پیوند سیاست‌های تجاری کشور با ظرفیت‌های واقعی تولید و صادرات داخلی دانست.

استاندار زنجان نیز در دیدار این رایزنان بر گسترش دیپلماسی اقتصادی با کشورهای هدف تاکید کرد

شناخت میدانی برای سیاست‌گذاری هدفمند

در گذشته، رایزنان اقتصادی بیشتر در سطح سیاست‌گذاری و تعاملات بین‌المللی فعالیت داشتند، اما حضور آنان در استان‌هایی مانند زنجان نشان از تغییر رویکرد از تصمیم‌گیری پشت‌میزنشینی به شناخت میدانی و واقع‌گرایانه از اقتصاد کشور دارد.

رایزنان با بازدید از صنایع فلزی، کابل و سیم، لوازم خانگی و شرکت‌های دانش‌بنیان استان، با پتانسیل صادراتی زنجان آشنا شدند تا در کشور‌های محل مأموریت خود بتوانند بازاریابی دقیق‌تری برای کالا‌های ایرانی انجام دهند.

زنجان؛ قطب نوظهور صنعتی و صادرات‌محور

استان زنجان در سال‌های اخیر رشد چشمگیری در بخش صنعت و فناوری‌های نوین داشته است.

به گفته کارشناسان، این استان می‌تواند نقش ویژه‌ای در تأمین نیاز بازار‌های هدف از جمله عراق، آذربایجان، روسیه و آسیای میانه ایفا کند.

حضور رایزنان در زنجان فرصتی ایجاد کرد تا پتانسیل‌های صادراتی استان در قالب گزارش‌های تخصصی منتقل شود.

تعامل مستقیم با بخش خصوصی؛ نقطه قوت رویکرد جدید دولت

یکی از نکات برجسته این سفر، برگزاری نشست مشترک رایزنان با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان زنجان بود.

این گفت‌و‌گو‌های مستقیم ، فرصتی برای طرح چالش‌های صادراتی و ارائه پیشنهاد‌های عملی فراهم کرد.

چنین تعاملاتی، نشانه تغییر نگرش دولت به اعتماد بیشتر به بخش خصوصی و تقویت نقش صادرکنندگان واقعی در تصمیم‌سازی اقتصادی کشور است.

گامی مؤثر در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی

دولت چهاردهم صادرات غیرنفتی را محور رشد اقتصادی کشور می‌داند.

در این راستا، حضور میدانی رایزنان بازرگانی در استان‌ها می‌تواند شناسایی ظرفیت‌های مغفول، تنوع‌بخشی به کالا‌های صادراتی و افزایش ارزش افزوده تولید داخلی را به همراه داشته باشد.

شناخت دقیق توان صنعتی استان‌ها، مسیر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را برای وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت کارآمدتر خواهد کرد.

جمع‌بندی: دیپلماسی اقتصادی از استان‌ها آغاز می‌شود

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که حضور رایزنان در زنجان صرفاً یک بازدید اداری نبود، بلکه آغازی برای بازتعریف نقش استان‌ها در نقشه دیپلماسی اقتصادی کشور است.

این رویکرد، اگر در سایر استان‌ها نیز دنبال شود، می‌تواند منجر به: افزایش سهم استان‌ها در صادرات غیرنفتی ، تقویت ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و بازار‌های خارجی و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تجارت جهانی شود.

به‌این‌ترتیب، سفر رایزنان بازرگانی به زنجان را می‌توان نخستین گام عملی در مسیر همگرایی میان سیاست خارجی اقتصادی و ظرفیت‌های واقعی تولید داخلی کشور دانست.